Ankara'da kanuna aykırı yollarla üretilen 20 ton sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi | Video 01.11.2023 | 12:18 Ankara’da yasadışı yollarla üretilen temizlik malzemelerinin saklandığı depoya yapılan operasyonda, 20 ton sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kanuna aykırı bir şekilde sağlıksız koşullarda üretilerek piyasaya sürülmesi hazırlanan temizlik malzemelerinin saklandığı depoyu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Yenimahalle'de yer alan ve 'merdiven altı' olarak tabir edilen depoya düzenledikleri operasyonda 20 ton sahte deterjan ve 500 litre asit ele geçirdi. Yakalanan bir kişi ise gözaltına alındı.