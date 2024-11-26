Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da 2 gündür aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Bazı park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.