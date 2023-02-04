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Ankara’da kar yağışı etkisini artırdı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video

Ankara’da kar yağışı etkisini artırdı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video

04.02.2023 | 09:08

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

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Ankara'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri trafiğin olumsuz etkilenmemesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti. Araçlar karla kaplanan yollarda zorlukla ilerledi.

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