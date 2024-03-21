Ankara'da kar yağışı! Meteoroloji'den yeni uyarı | Video
Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşlar ise Mart ayının son günlerinde gelen kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı. İşte Ankara'da yaşananlar ve güncel hava durumu.
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