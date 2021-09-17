Ankara'da kaza yapan araç otobüs durağına daldı, 4 kişi yaralandı | Video

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Eskişehir yolu istikametine giden bir araç, kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarpınca otobüs durağına daldı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlıca Bulvarından Eskişehir yolu istikametine doğru hareket halinde olan araç, Höyük Caddesinden Bağlıca Bulvarı'na bağlanmak isteyen başka bir araca çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç otobüs durağına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bağlıca Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.