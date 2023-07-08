Video Yaşam Ankara’da kazaya karışan iki araç alev topuna döndü: 6 yaralı | Video
Ankara’da kazaya karışan iki araç alev topuna döndü: 6 yaralı | Video

Ankara’da kazaya karışan iki araç alev topuna döndü: 6 yaralı | Video

08.07.2023 | 09:02

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kazaya karışan iki araç alev aldı. Olayda beşi ağır toplam 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

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Polatlı ilçesi Gündoğan Mahallesi yolu üzerinde akşam saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgiye göre çarpışmanın şiddeti ile kazaya karışan araçta patlama meydana geldi ve ardından kazaya karışan diğer aracında tutuşmasıyla iki otomobil de alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri 6 kişiyi yaralı kurtardı. Yaralılardan beşinin durumunun ağır oldu öğrenildi. Yaralılar Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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