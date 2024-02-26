Ankara’da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu | Video

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Çakmak’tan bir haftadır haber alınamamasının ardından komşuları polise başvurdu. Polis ekipleri 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Çakmak’ın kapısını açmaması üzerine itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile eve giren ekipler yalnız yaşayan Çakmak’ın cansız bedenini buldu. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.