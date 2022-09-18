Ankara’da kılıçlı ve silahlı soygun kamerada | Video

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 4 kişi hırsızlık amaçlı girdikleri evin sahibini kılıçla ve silahla tehdit ederek soygun gerçekleştirdi. Olay sonrası yaralanan ev sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını yaklaşık 100 saat inceledikten 4 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Olay Ankara ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre , M.Ü, A.S.A, B.A. ve Ö.K. ilçede bulunan bir sitenin etrafında hırsızlık amaçlı keşif yaptı. Bir firmada müdür olarak çalışan 42 yaşındaki M.D'nin evine girmeye karar veren zanlılardan A.S.A. ile Ö.K. gözetleme yaparken, M.Ü. ile B.A, balkon kapısından M.D'nin yattığı odaya girdi. Sesleri duyarak uyanan M.D. ile hırsızlar arasında arbede çıktı. Hırsızlar M.D.'nin boğazına kılıç, başına da silah dayadı. M.D. elinden ve baş kısmından yaralanırken şüpheliler 15 bin lira ile 3 cep telefonunu alarak otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. M.D. polis ekiplerine yaptığı eşkalde şüphelilerin spor ayakkabı giydiklerini belirtti.Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği yaklaşık 100 saat görüntü izledi. Görüntüler sonrası 4 zanlının kimliklerini tespit ederken 4 zanlıya eş zamanlı operasyon düzenledi. Nitelikli dolandırıcılık, yaralama, gasp, yağma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.