Video Yaşam Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi
Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi

Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi

01.11.2021 | 09:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi 01:30
Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi 01.11.2021 | 09:18
Şehirlerarası yolda tersten giderek faciaya davetiye çıkardı | Video 00:30
Şehirlerarası yolda tersten giderek faciaya davetiye çıkardı | Video 01.11.2021 | 09:29
300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı | Video 02:40
300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı | Video 01.11.2021 | 09:29
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu 02:21
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu 01.11.2021 | 09:17
Tuğçe Kandemir, Kayseri’de konser verdi | Video 03:56
Tuğçe Kandemir, Kayseri'de konser verdi | Video 01.11.2021 | 09:19
Kaza yapan servis minibüsüne akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:51
Kaza yapan servis minibüsüne akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01.11.2021 | 09:12
Burdur’da otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı 01:38
Burdur'da otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı 01.11.2021 | 09:18
İstanbul’da yağmur yağdı, trafik yoğunluğu yüzde 70’in üzerine çıktı | Video 02:24
İstanbul’da yağmur yağdı, trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı | Video 01.11.2021 | 09:12
Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti | Video 02:48
Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti | Video 01.11.2021 | 09:11
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala… | Video 03:14
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala… | Video 01.11.2021 | 00:02
Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı | Video 04:06
Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı | Video 31.10.2021 | 19:19
Jeff Bezos’un yatı Akbük’e demir attı | Video 01:23
Jeff Bezos'un yatı Akbük'e demir attı | Video 31.10.2021 | 18:59
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 02:56
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 31.10.2021 | 18:45
Başkent’te motokuryelerin tekmeli yumruklu kavgası güvenlik kamerasına yansıdı | Video 02:46
Başkent'te motokuryelerin tekmeli yumruklu kavgası güvenlik kamerasına yansıdı | Video 31.10.2021 | 18:35
Tesisatçı değil uyuşturucu taciri | Video 01:33
Tesisatçı değil uyuşturucu taciri | Video 31.10.2021 | 16:50
Tarlada panik anı! Zeytin toplarken yılan saldırdı 00:33
Tarlada panik anı! Zeytin toplarken yılan saldırdı 31.10.2021 | 16:41
3 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün kamerasında | Video 00:29
3 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün kamerasında | Video 31.10.2021 | 16:31
Son dakika! Silivri’de koca dehşeti! Eşini tüfekle öldürüp intihar etti | Video 00:58
Son dakika! Silivri'de koca dehşeti! Eşini tüfekle öldürüp intihar etti | Video 31.10.2021 | 16:22
Eyüpsultan’da ’Kaykay’ yarışması düzenlendi | Video 05:43
Eyüpsultan'da 'Kaykay' yarışması düzenlendi | Video 31.10.2021 | 15:38
Pazar esnafı vatandaşları market yerine semt pazarlarından alışverişe çağırdı 03:46
Pazar esnafı vatandaşları market yerine semt pazarlarından alışverişe çağırdı 31.10.2021 | 15:30

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kolonları çatlayan apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güvercin sokakta bulunan Mevlana Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın girişinde bulunan dükkanı kiralayan kişi, dükkan içinde bulunan eski eşyaları alması için hurdacı ile anlaştı. Dükkana gelen hurdacı, dükkan içindeki eski malzemeleri sökerken binanın kolonunda çatlaklar oluştu. Çatlağı fark eden apartman sakinleri olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ve inceleme ekipleri, yaptıkları ilk çalışmanın ardından tedbir amaçlı apartmanı tahliye etti.


Apartmanda yaşayanlar, geceyi geçirmek için yakınlarına giderken, dükkan sahibi ve hurdacı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA