Video Yaşam Ankara'da komşuların otopark kavgası kamerada

Ankara'da komşuların otopark kavgası kamerada

Ankara'da komşuların otopark kavgası kamerada
23.03.2021 | 08:34

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Ankara'da doktor öğretim görevlisi Fatma Nur Akdoğan Kittana (33) otoparkta otomobilini, aracının yanına park ettiği komşusunun saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda aracının kapı ve camlarını kilitleyerek kendisini koruyan Kittana, polise şikayette bulundu.

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Olay, dün sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Keklik Pınar Mahallesinde meydana geldi. Özel bir üniversitede doktor öğretim görevlisi Fatma Nur Akdoğan Kittana, oturdukları sitenin otoparkında gece eşinin park ettiği otomobili, daha güvenli olduğu için boşalan alana çekmek istedi. Bu sırada aynı binada oturan Ergin G. ve Emin G. kardeşler, kendi araçlarının yanına aracını çeken Kittana'ya tepki gösterdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iki kardeşin, Kittana'nın aracını yumrukladığı görüldü. Aracın kapılarını kilitleyerek saldırıdan yara almadan kurtulan Kittana, olayın ardından polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Fatma Nur Akdoğan Kittana, aracını daha güvenli bir yere park ederken apartmanda oturan ve kardeş olan komşularının saldırısına uğradığını belirterek, şöyle dedi:
"Benim bu kişilerle hiçbir husumetim yok. Sabah aracımı onların aracının yanına park ediyorum diye diğer araçlarıyla önüme gelip üzerime saldırıp, küfür ettiler. 'Öldüreceğim seni in aşağıya, sen nasıl oraya park edersin, arabama vurdun seni geberteceğim' diyerek beni tehdit etti. Arabamın etrafında deliler gibi dönmeye başladı. Sonra da ağabeyi geldi ikisi birden camımı yumruklamaya, camı kırmaya çalıştılar. Önümü kestikleri için ne otoparktan çıkabildim ne kimseye haber verebildim. Tek başımaydım, etrafımda 10 dakika boyunca döndüler tehdit ettiler. En sonunda kornaya basılı tuttum, basılı tutunca geri geri kaçtılar. Arabalarını yan yana park edemedikleri için bana bu şekilde saldırıyorlar."

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