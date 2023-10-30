Ankara’da kontrolden çıkan araç boş araziye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 30.10.2023 | 08:48 Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç boş araziye uçtu. Kaza neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza akşam saatlerinde Mamak ilçesi Akşamsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kontrolündeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş araziye uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.