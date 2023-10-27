Ankara'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı | Video 27.10.2023 | 09:16 Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Fatih Mahallesi tura kavşağında meydana gelen tek taraflı kazada Ramazan K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücüsü Ramazan K. ve yolcu Ahmet Ü. yaralandı Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Sincan eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.