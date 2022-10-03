Ankara’da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada | Video

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir kişiye yaklaşık 7-8 köpek saldırdı. Vatandaş köpeklerden kurtulmak için elindeki çantayı atarak canını zor kurtarırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan bir kişiyi önce 2 köpek sıkıştırdı. Köpeklerin geldiğini gören vatandaş geri geri kaçmaya başladı. Olay yerinde sıkışan vatandaş ise elinde bulundurduğu çantayı köpeklerin üstüne atarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.