Ankara'da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı'dan çıkış anı güvenlik kamerasında... | Video 09.08.2024 | 15:18 Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı merkezli bir firmaya ait yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otobüsün Doğubayazıt Otogarı'ndan ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpan bir yolcu otobüsünde meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazanın ardından, otobüsün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki otogardan hareket anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza yapan otobüsün, Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıktığı ve Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait olduğu belirtildi. Plakası 04 AAV 951 olan otobüsün sürücüsünün kimliği henüz açıklanmazken, otobüsün dün sabah 09.35'te Doğubayazıt Otogarı'na giriş yaptığı ve burada bir süre yolcu aldıktan sonra hareket ettiği bildirildi.