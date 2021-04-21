Video Yaşam Ankara'da korku dol anlar! Dumanlara teslim oldu...

Ankara'da korku dol anlar! Dumanlara teslim oldu...

Ankara'da korku dol anlar! Dumanlara teslim oldu...
21.04.2021 | 08:46

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Ankara'da hareket halindeyken bir anda yoğun dumanın sardığı kamyonet paniğe neden oldu. Duman bulutu yüzünden yoldaki diğer araç sürücülerinin de görüş mesafesi kısaldı. Kamyonetteki arızanın giderilmesiyle karayolunda ulaşım normale döndü.

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Olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesi E- 5 kara yolunda meydana geldi. Ankara'dan Kırıkkale yönüne giden doğru ilerleyen Ali I. (47) yönetimindeki 06 AT 6662 plakalı kamyonetten, bir anda duman yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede kamyoneti sardı. Duman bulutu yüzünden yoldaki diğer araç sürücülerinin de görüş mesafesi kısaldı. Şoför Ali I., kamyonetteki arıza nedeniyle dumanların çıktığını ifade etti. Dumanların çevreye yayıldığı kamyonetteki arızanın giderilmesiyle karayolunda ulaşım normale döndü.

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