Video Yaşam Ankara'da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı | Video
Ankara'da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı | Video

Ankara'da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı | Video

06.05.2022 | 20:49

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Ankara’nın Gölbaşı içerisinde 8 başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı ise yoldan geçen bir otomobil içerisindeki vatandaş korna çalarak kurtardı.

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