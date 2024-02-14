Ankara’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 14.02.2024 | 08:55 Ankara’nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği yerde meydana geldi. İddialara göre ters yönden gelen 42 Y 2538 plakalı otomobil ile tünelden çıkan 06 EZ 1533 plakalı Dacia marka otomobil yolun kesiştiği yerde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da savruldu. 42 Y 2538 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan şahıs hayatını kaybederken iki aracın sürücüsü ise yaralandı.