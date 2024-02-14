Ankara’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Ankara’nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
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