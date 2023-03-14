Video Yaşam Ankara'da korkunç kaza! Taksi durağa daldı, 1'i ağır 6 yaralı | Video
Ankara'da korkunç kaza! Taksi durağa daldı, 1'i ağır 6 yaralı | Video

Ankara'da korkunç kaza! Taksi durağa daldı, 1'i ağır 6 yaralı | Video

14.03.2023 | 14:47

Ankara’da taksi sürücüsünün yoldaki yayalara çarpmamak için otobüs durağına daldığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ticari taksi sürücüsü Raşit A., yolun karşısına geçmek isteyen iki yayaya çarpmamak için aracıyla yol kenarına manevra yapmaya çalıştı. Raşit A.'nın hakimiyetini kaybettiği otomobil o sırada durakta bekleyen vatandaşlara çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada taksi sürücüsünün de içinde bulunduğu toplam 6 kişinin yaralandığı, birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

"YAYALARA ÇARPMAMAK İÇİN DURAĞA DALMIŞ"
Kazanın tanıklarından Taner Sarıkaya, "Dükkana çalışıyorduk. Bir anda ses duyduk. Dışarıya gidip baktığımızda 5 kişi yerde yatıyordu. Yaralılardı. Taksi şoföründen hariç 5 yaralı vardı. İki, üç kişinin durumu ağırdı. Kazadan sonra 6 ambulans, polis ve itfaiye geldi. Yaralılara müdahale ettiler. Bir anda oldu. Duyduğumuza göre taksici, yayalara çarpmamak için durağa dalmış" dedi.

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