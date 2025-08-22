Video Yaşam Ankara'da kuraklık alarmı! Baraj suları kurudu, eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı | Video
Ankara’da kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj suları kurudu. Baraj sularının çekilmesiyle birlikte eski yerleşim yerleri meydana çıktı.

Ankara'da etkili olan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar barajlarda su seviyesinin düşmesine yol açtı. Kenti besleyen barajlardaki doluluk oranının azalmasıyla birlikte yıllar önce suyun altında kalan köprü, yol ve harabe kalıntıları ortaya çıktı. Suların çekilmesiyle birlikte kıyı şeritlerinde yosunlar, yeşillenmeler ve pis koku meydana geldi. Bunun yanı sıra barajlardaki kıyı şeritlerinin kuruduğu ve bataklık haline geldiği de gözlemlendi.

ANKARA'NIN 3 AYDAN AZ SUYU KALDI
Son verilere göre Ankara'daki barajlardaki içme suyunun önemli oranda düştüğünü ve kentin 3 aydan az içme suyunun kaldığı belirtildi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Barajlar Bilgi Sistemi'ne göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk, 20 Ağustos itibarıyla 307 milyon 931 bin metreküp ile yüzde 19,42 seviyesinde bulunuyor. Ortaya çıkan görüntüler, barajların yıllar önce yerleşim yerlerini sular altında bıraktığını gözler önüne serdi. Eski yol güzergahları, harabe kalıntılar ve köprü yolunun belirgin şekilde ortaya çıkması, su seviyesindeki düşüşün boyutunu net bir şekilde gösterdi. Yetkililer, kuraklığın devam etmesi ve yağışların düzenli olmaması halinde Başkentlilerin ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını belirterek vatandaşların suyu tasarruflu kullanması konusunda uyardı.

