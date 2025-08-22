Ankara'da kuraklık alarmı! Baraj suları kurudu, eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı | Video
Ankara’da kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj suları kurudu. Baraj sularının çekilmesiyle birlikte eski yerleşim yerleri meydana çıktı.
ANKARA'NIN 3 AYDAN AZ SUYU KALDI
Son verilere göre Ankara'daki barajlardaki içme suyunun önemli oranda düştüğünü ve kentin 3 aydan az içme suyunun kaldığı belirtildi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Barajlar Bilgi Sistemi'ne göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk, 20 Ağustos itibarıyla 307 milyon 931 bin metreküp ile yüzde 19,42 seviyesinde bulunuyor. Ortaya çıkan görüntüler, barajların yıllar önce yerleşim yerlerini sular altında bıraktığını gözler önüne serdi. Eski yol güzergahları, harabe kalıntılar ve köprü yolunun belirgin şekilde ortaya çıkması, su seviyesindeki düşüşün boyutunu net bir şekilde gösterdi. Yetkililer, kuraklığın devam etmesi ve yağışların düzenli olmaması halinde Başkentlilerin ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını belirterek vatandaşların suyu tasarruflu kullanması konusunda uyardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:29
00:43
Dolandırıcılıktan 18 yıl hapisle aranıyordu, İzmir'de yakalandı | Video 22.08.2025 | 11:53
07:04
01:44
02:06
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti | Video 22.08.2025 | 10:03
00:39
Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 22.08.2025 | 09:59
00:58
Ankara’da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 22.08.2025 | 08:29
04:42
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı | Video 22.08.2025 | 08:29
03:44
02:08
Milyoner'de 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 21.08.2025 | 22:52
00:08
Cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunan adamın kaçırılma anı kamerada 21.08.2025 | 19:38
00:24
84 suç kaydı bulunan kadın, 500 bin TL’lik vurgunda yakalandı | Video 21.08.2025 | 16:34
01:55
02:30
Ordu'da bir garip kaza: Dolmuşun üstüne böyle düştü | Video 21.08.2025 | 16:04
00:34
01:09
Motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.08.2025 | 14:48
00:16
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı | Video 21.08.2025 | 14:45
02:15
Oyuncu Ufuk Bayraktar restorandan haraç istedi, gözaltına alındı | Video 21.08.2025 | 14:45
03:19
Adliyeden çıkarılan zanlılara silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 21.08.2025 | 14:23
01:10
Ören’deki kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.08.2025 | 14:06