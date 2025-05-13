Ankara’da lise öğrencileri yumruk yumruğa kavga etti | Video 13.05.2025 | 08:45 Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan bir lisenin önünde iki grup öğrenci arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir lisenin önünde öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışı vaktinde yaşanan kavga diğer öğrencilerin katılımıyla daha da büyüdü. Kavgada yaralanan herhangi bir öğrenci bulunmazken, çevredekilerin müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Öğrencilerin karıştığı kavganın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.