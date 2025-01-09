Ankara'da mekan kurşunlayan saldırganlar tutuklandı | Video
Ankara'da bir kahve dükkanına silahla rastgele ateş açan saldırganlar tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
SUÇ ALETLERİNİ ARAZİYE SAKLAMIŞLAR
Saldırganların arazideki bir ağacın altına sakladıkları tabancalar ise ekipler tarafından bulunarak incelemeye alındı. Telefonları da incelenen şahısların olayla ilgili silah kullanacaklarına dair mesajlaşmalarının olduğu ortaya çıktı.
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