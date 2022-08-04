Video Yaşam Ankara’da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü: O anlar kameralara yansıdı | Video
Ankara’da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü: O anlar kameralara yansıdı | Video

Ankara’da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü: O anlar kameralara yansıdı | Video

04.08.2022 | 08:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenler’de kuaföre silahlı saldırı kamerada | Video 03:00
Esenler'de kuaföre silahlı saldırı kamerada | Video 04.08.2022 | 09:53
Samsun’da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı | Video 01:09
Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı | Video 04.08.2022 | 09:44
Zonguldak’taki bir depodan 188 bin adet içi dolu makaron çıktı | Video 01:02
Zonguldak'taki bir depodan 188 bin adet içi dolu makaron çıktı | Video 04.08.2022 | 09:46
Görüntüler ortaya çıktı! Kızına uyuşturucu satmak isteyen genci dövüp polise götürmüştü | Video 05:34
Görüntüler ortaya çıktı! Kızına uyuşturucu satmak isteyen genci dövüp polise götürmüştü | Video 04.08.2022 | 09:17
Kars’ta gökyüzü kızıla büründü | Video 02:27
Kars’ta gökyüzü kızıla büründü | Video 04.08.2022 | 09:12
Zonguldak’ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı | Video 03:14
Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı | Video 04.08.2022 | 08:34
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonu kamerada. Zehir tacirlerinin zulası patladı | Video 02:06
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu kamerada. Zehir tacirlerinin zulası patladı | Video 04.08.2022 | 08:57
Yüksekova’da ‘Yarım Ay’ hayran bıraktı | Video 03:28
Yüksekova’da ‘Yarım Ay’ hayran bıraktı | Video 04.08.2022 | 08:48
Maske takmadı hastaneyi birbirine kattı | Video 00:31
Maske takmadı hastaneyi birbirine kattı | Video 04.08.2022 | 08:48
Ankara’da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü: O anlar kameralara yansıdı | Video 00:59
Ankara’da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü: O anlar kameralara yansıdı | Video 04.08.2022 | 08:31
Sultangazi’de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayeti güçlükle engelledi | Video 02:52
Sultangazi’de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayeti güçlükle engelledi | Video 04.08.2022 | 08:32
KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın 02:22
KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın 04.08.2022 | 01:49
“Bana hurma getirdiler, Mekke’ye gitmiş kadar mutlu oldum” | Video 01:28
“Bana hurma getirdiler, Mekke’ye gitmiş kadar mutlu oldum” | Video 03.08.2022 | 16:52
İstanbul’da AEDES alarmı! İlaçlama işe yaramıyor, ısırdığı yerde yara oluşuyor! AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? | Video 07:53
İstanbul'da AEDES alarmı! İlaçlama işe yaramıyor, ısırdığı yerde yara oluşuyor! AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? | Video 03.08.2022 | 16:36
Pendik’te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı | Video 02:06
Pendik’te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı | Video 03.08.2022 | 16:30
Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi | Video 02:49
Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi | Video 03.08.2022 | 12:47
Avcılar’da sokak ortasında köpeğe vuran kişi kamerada | Video 02:52
Avcılar'da sokak ortasında köpeğe vuran kişi kamerada | Video 03.08.2022 | 12:46
Koca ineği otomobilin bagajında taşıdılar | Video 00:24
Koca ineği otomobilin bagajında taşıdılar | Video 03.08.2022 | 12:47
Aynı günde 4 yeri soydular, 2 saat sonra yakalandılar | Video 01:57
Aynı günde 4 yeri soydular, 2 saat sonra yakalandılar | Video 03.08.2022 | 11:57
Firari solüsyoncu yakayı ele verdi! 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı | Video 00:14
Firari solüsyoncu yakayı ele verdi! 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı | Video 03.08.2022 | 11:56

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde seyir halinde olan motosikletli kurye, yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza dün gece saatlerinde Etimesgut İlçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Polat P. (18) idaresindeki motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken yol yapım çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. Yol yapım çalışmasını fark edemeyerek çukura düşen sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücünün çukura düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA