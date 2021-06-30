Ankara'da Narkotik operasyonuna dedektör köpeği 'Toma' damgası
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Ankara Narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyona Narkotik dedektör köpeği 'Toma' damga vurdu.