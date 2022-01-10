Video Yaşam Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı | Video
Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı | Video

Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı | Video

10.01.2022 | 11:19

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Başkent Ankara'da uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 03-09 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 385 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

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