Video Yaşam Ankara'da otomobil dereye düştü; 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobil dereye düştü; 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobil dereye düştü; 3 ölü, 1 yaralı
09.06.2021 | 08:44

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Kaza, gece saatlerinde Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 RPS 44 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Kılıç (23), Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra yol kenarında bulunan dereye düştü. Kazada hafif şekilde yaralanan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Örnek, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kazayı anlattı. Örnek'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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