Video Yaşam Ankara'da özel harekat destekli çete operasyonunda 15 şüpheliye gözaltı | Video
Ankara'da özel harekat destekli çete operasyonunda 15 şüpheliye gözaltı | Video

Ankara'da özel harekat destekli çete operasyonunda 15 şüpheliye gözaltı | Video

15.12.2024 | 09:14

Ankara'da üstünlük sağlamaya çalıştıkları kişilerin iş yerlerini silahla basarak tehdit eden ve yağma yapan suç çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katıldığı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, üstünlük kurmaya çalıştıkları kişilere ait iki farklı eğlence mekanını kurşunlayan, silahla tehdit eden ve yağma yapan suç çetesini takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen zanlılara yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla ortak operasyon düzenlendi. Suç aleti silahlarıyla birlikte tespit edilen adreslerde yakalanan 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarılan zanlılardan birinin kasten yaralama suçundan dolayı 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Operasyona katılan PÖH ekibi, TUSAŞ'taki terör saldırısına karşı da görev yapmıştı

Operasyonda görev yapan Polis Özel Harekat timinin, 23 Ekim'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yapılan terör saldırısına karşı da görev aldığı aktarıldı.

Şüphelilerin suç işlediği anlar güvenlik kameralarına yansırken, ele geçirilen silahların ise balistik incelemeye alınacağı öğrenildi.

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