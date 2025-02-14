Ankara’da palet fabrikasında yangın | Video
Ankara’nın Sincan ilçesinde gece saatlerinde bir palet fabrikasında yangın çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Ankara’da palet fabrikasında yangın | Video 14.02.2025 | 08:27
04:07
Muş'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 50 araç ekiplerce kurtarıldı | Video 14.02.2025 | 08:26
00:25
Kocaeli polisinden sahte içki operasyonu | Video 14.02.2025 | 08:26
03:09
01:52
01:30
Marmaris’te lüks motoryatta yangın | Video 13.02.2025 | 16:04
05:30
Taksiciyi 8 kurşunla katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 13.02.2025 | 14:39
04:15
Apart oteldeki intihar olayı, gizlenen gerçekleri ortaya çıkardı | Video 13.02.2025 | 14:24
03:30
00:25
Erzurum'da karga soğuktan dondu | Video 13.02.2025 | 13:37
01:30
Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı | Video 13.02.2025 | 12:47
00:57
Eski eşini ormanlık alanda bulduğu tabancayla öldürmüş | Video 13.02.2025 | 12:35
01:15
03:51
01:19
İş insanının katil zanlısı, şoförü çıktı | Video 13.02.2025 | 10:46
04:58
Jandarmanın fotokapanı organize suç örgütünü böyle çökertti | Video 13.02.2025 | 10:06
05:33
01:55
01:07