Ankara’da palet fabrikasında yangın | Video

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde meydana geldi. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın sırasında fabrikada kimse bulunmazken maddi hasar meydana geldi. Elektrik kaynaklı çıktığı düşünülen yangının net çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.