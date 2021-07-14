Ankara'da pes dedirten görüntü! Ölü ineği otomobilin arkasında sürükledi | Video
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Ankara-Polatlı yolunda bir sürücü ölü ineği otomobilinin arkasına bağlayarak sürükledi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından kaydedilirken, tepkilere neden olan kişiye ise para cezası uygulandı.
Olay, Ankara-Polatlı yolunda meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, 06 AC 9617 plakalı otomobiliyle ölen ineği iple bağlayarak yoluna devam etti. Ölü ineğin otomobilin arkasında sürüklendiğini gören diğer sürücüler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Diğer sürücüler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücüye para cezası uygularken, inek ise Karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.