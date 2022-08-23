Ankara’da polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi | Video
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan öfkeli koca dehşet saçtı. Kendini eve kitleyen koca 6 saatin sonunda biber gazı ile etkisiz hale getirildi.