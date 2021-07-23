Ankara’da pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi dehşet saçtı | Video
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Ankara’da taksicilerle arasında tartışma çıkan kişi arabadan çıkardığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Olaya ait görünler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay dün sabah 06.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Maltepe mahallesinde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı bir kişi ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen sakinleştirilemeyen kişi arabanın arka kapısından çıkardığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken olayın görüntüleri taksi durağının güvenlik kamerasına anbean yansıdı.