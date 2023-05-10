Ankara’da sahte etil alkol imalatçılarına operasyon: 3 gözaltı | Video 10.05.2023 | 14:42 Ankara’da kanuna aykırı ve insan sağlığını tehdit edecek yöntemlerle ürettikleri etil alkolleri sahte içki imalatında kullanılması için piyasa sürdüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde sahte etil alkol ürettikleri tespit edilen kişilere yönelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 farklı depoya yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ürettikleri sahte etil alkolleri sahte alkollü içki üretimi için piyasa sürdüğü belirlendi. Operasyon çerçevesinde 3 bin 930 litre etil alkol ve 275 adet sahte alkol üretiminde kullanılan 'kit' ele geçirildi.