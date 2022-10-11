Video Yaşam Ankara'da 'sahte para' operasyonu: 5 gözaltı | Video
Ankara'da 'sahte para' operasyonu: 5 gözaltı | Video

Ankara'da 'sahte para' operasyonu: 5 gözaltı | Video

11.10.2022 | 16:30

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ANKARA'da, cuma namazları çıkışlarında cami önüne konulan bağış kutusuna 100 TL'lik sahte banknot bırakıp, para üstü olarak gerçek para alan ve sahte banknotlarla alışveriş yapan çeteye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte banknotlarla alışveriş yaparak çeşitli meslek gruplarından 27 kişiyi dolandırdığı belirlenen çeteyi takibe aldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adresleri belirlenen 5 kişiye yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise toplam 49 bin TL'lik sahte banknot ile 9 bin 700 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Şüphelilerin, sahte banknotlarla mağazalardan kıyafet, akaryakıt istasyonlarından yakıt aldıkları ayrıca kuyumculardan da alışveriş yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin cuma namazları çıkışlarında cami önüne konulan bağış kutusuna sahte 100 TL bırakıp, gerçek paralardan para üstü aldıkları da belirlendi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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