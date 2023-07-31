Ankara'da saman yüklü kamyonda yangın | Video

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mühye Mahallesi'nde saman yüklü bir kamyon elektrik tellerine takıldı. Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kamyondaki saman yükünün tutuşmasına neden oldu. Yaygın kısa sürede büyüdü. Kamyon alevlere teslim olurken sürücüsü son anda kurtuldu. Yaralanan sürücüsü hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü.