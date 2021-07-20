Ankara'da sazlıklara saklanan boğa kurtulamadı | Video

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Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor mevkiinde kurbanlık kesim alanından kaçan dana sazlıkların arasına saklandı. Ancak sahipleri tarafından bulunan kurbanlık belediye ekipleri tarafından uyuşturularak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor mevkiinde kurbanlık kesim alanından kaçan dana sazlıkların arasına saklandı. Ancak sahipleri tarafından bulunan kurbanlık belediye ekipleri tarafından uyuşturularak yakalandı.