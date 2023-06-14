Ankara'da sel hayatı durma noktasına getirdi! Araçlar ilerleyemedi, evler sular altında kaldı | Video 14.06.2023 | 14:25 Ankara’da sağanak yağış sebebiyle dereler taştı. Su basan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, evler sular altında kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkentte 1 aydır etkisi süren sağanak yağış bu kez Gölbaşı'nda kendisini gösterdi. İlçeye bağlı Selametli Mahallesi'nde sağanak nedeniyle dereler taştı. Taşan suların yolları basması sebebiyle bölgede trafik durma noktasına geldi, göle dönen yollarda sürücüler mahsur kaldı. Sağanak sebebiyle oluşan sel ise birçok vatandaşın evini kullanılamaz hale getirdi.

"YOLDAN GELEN SULAR BURADA BİRİKİYOR"

Mağdurlardan Ayhan Temizsoy, "Dere yatağı yeterli gelmediği için iki gündür her tarafı su bastı. Hala da su dolmaya devam ediyor. İki gündür su boşaltıyorum. Çatılar uçtu, garajımızı, ahırımızı, tandırımızı su bastı. Her taraf su dolu, makineler hep ıslandı. Buraya dere açmaları gerekiyor ama daha açmadılar. Yoldan gelen sular burada birikiyor. Bir an önce derenin açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.