Ankara’da servis ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
Ankara’nın Çankaya ilçesinde personel servisi ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu devrilen personel servisindeki 3 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:50
Ankara’da servis ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 11.06.2023 | 09:12
01:13
Popocatepetl Yanardağı'nda 3 yeni patlama | Video 11.06.2023 | 00:43
00:08
00:17
Tırın kapısını emniyet kemeriyle bağlayarak yolculuk yaptı | Video 10.06.2023 | 14:39
00:57
02:46
Gaziosmanpaşa’da gasp dehşeti! İş adamını başından vurdu | Video 10.06.2023 | 14:39
00:52
00:19
Kadın kılığında dolaşan erkek yakalandı | Video 10.06.2023 | 12:04
05:09
ZİHA dron teknolojisi tarlaya girdi | Video 10.06.2023 | 12:00
01:44
Büyükçekmece'de taksi durağında 'yolcu seçme' tartışması 10.06.2023 | 12:00
00:57
03:35
04:51
00:38
Arnavutköy’de genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 10.06.2023 | 10:32
00:39
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın | Video 10.06.2023 | 10:00
01:08
00:52
Fatih’te 2 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 10.06.2023 | 08:41
00:40
00:39
Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı | Video 09.06.2023 | 22:39
00:39
Antalya’da 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi | Video 09.06.2023 | 16:53