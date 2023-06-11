Ankara’da servis ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 11.06.2023 | 09:12 Ankara’nın Çankaya ilçesinde personel servisi ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu devrilen personel servisindeki 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Bir kafe çalışanlarını taşıyan D.G. yönetimindeki minibüs, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı kesişiminde L.E kontrolündeki otomobille çarpıştı. Kazanın etkisi ile personel servisi yan yatarken serviste bulunan 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.