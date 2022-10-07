Video Yaşam Ankara'da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video
Ankara'da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video

Ankara'da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video

07.10.2022 | 10:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video 00:47
Ankara'da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video 07.10.2022 | 10:12
Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar! | Video 01:31
Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar! | Video 07.10.2022 | 10:10
Küçükçekmece’de siteden 200 bin TL değerinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 05:35
Küçükçekmece’de siteden 200 bin TL değerinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 07.10.2022 | 09:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 10:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 07.10.2022 | 10:24
Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan ‘Metruk’ operasyonu | Video 05:24
Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan ‘Metruk’ operasyonu | Video 07.10.2022 | 09:57
Kar maskeli kişiler akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı | Video 01:13
Kar maskeli kişiler akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı | Video 07.10.2022 | 08:41
Adana’da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video 01:44
Adana'da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video 07.10.2022 | 08:40
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 00:07
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 07.10.2022 | 08:40
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 02:03
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 06.10.2022 | 17:14
Gaziosmanpaşa’da iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 02:27
Gaziosmanpaşa'da iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 06.10.2022 | 17:14
Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 05:04
Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 06.10.2022 | 17:14
SON DAKİKA! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşlı kadına haç çıkarttırıp eğlenmişler | Video 00:50
SON DAKİKA! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşlı kadına haç çıkarttırıp eğlenmişler | Video 06.10.2022 | 16:47
Müge Anlı’da araştırılan Meryem Çiğdem’in ölümüyle ilgili kan donduran itiraf geldi! : Kulağından kan geldiğinde artık çoktan.. | Video 44:54
Müge Anlı'da araştırılan Meryem Çiğdem'in ölümüyle ilgili kan donduran itiraf geldi! : "Kulağından kan geldiğinde artık çoktan.." | Video 06.10.2022 | 16:50
Aydın Çine’de trafik kazası: 1 ölü | Video 01:15
Aydın Çine'de trafik kazası: 1 ölü | Video 06.10.2022 | 15:53
Öğrenci yurdunda çatıdan düşerek ölen Somalili genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:18
Öğrenci yurdunda çatıdan düşerek ölen Somalili genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.10.2022 | 16:04
Ataşehir’de özel hastanedeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Eğlence amaçlı çektik | Video 02:48
Ataşehir'de özel hastanedeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: "Eğlence amaçlı çektik" | Video 06.10.2022 | 15:25
Yolcu karşılamada gözaltına alınan FETÖ firarisi eski başhekim tutuklandı | Video 01:01
Yolcu karşılamada gözaltına alınan FETÖ firarisi eski başhekim tutuklandı | Video 06.10.2022 | 15:18
Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu | Video 01:29
Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu | Video 06.10.2022 | 15:00
Gaziantep’te 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:50
Gaziantep’te 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 06.10.2022 | 14:55
Bahçelievler’de ilginç görüntü... Evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada | Video 05:36
Bahçelievler'de ilginç görüntü... Evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada | Video 06.10.2022 | 14:36

Ankara’da seyir halindeyken yanmaya başlayan servis aracı büyük paniğe sebep oldu. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çevre yolu İvdik Mevkii'nde meydana gelen olayda bir servis aracı seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaptıkları başarılı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA