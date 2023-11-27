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Ankara’da şiddetli rüzgar binanın dış kaplamasını uçurdu | Video

Ankara’da şiddetli rüzgar binanın dış kaplamasını uçurdu | Video

27.11.2023 | 08:49

Ankara’nın Sincan ilçesinde şiddetli rüzgar bir binanın dış kaplamasını uçurdu. Uçan parçaların üstüne düşmesi sonucu bir vatandaş yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre olay saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Ankara'da etkili olan rüzgarlar ile birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan bir binanın dış kaplamaları uçtu. Uçan parçalar o sırada binanın önünde bulunan Nurettin Ü.'nün üstüne düştü. Olayda Nurettin Ü. yaralandı.

Yaralanan kişi ise o anları şu şekilde anlattı, "Bugün saat 14.30 sıralarında binanın önüne gelmiştim. Rüzgar çıktığı zaman kendimi çatının altına konumlandırdım. Orada beklerken bir anda üstte gözüken kısımdan parçalar rüzgarın etkisi ile çatının üzerine düştü, sonra benim üstüme yıkıldı. Ben altında kaldıktan sonra can havliyle kendimi boşluğa attım. Gördüğünüz gibi duvar resmen aşağı inmiş. Bir metrekareye 5 tane dübel gelmesi gerekirken 2 tane gelmiş."

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