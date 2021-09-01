Video Yaşam Ankara’da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu | Video

Ankara’da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu | Video

Ankara’da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu | Video
01.09.2021 | 18:17

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Ankara’da kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını yerinden sökerek uçurdu. Uçan çatının büyük bir kısmı arkadaki binanın çatısına düştü. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken her iki binada da maddi hasar oluştu.

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