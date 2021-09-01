Ankara’da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu | Video

Ankara’da kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını yerinden sökerek uçurdu. Uçan çatının büyük bir kısmı arkadaki binanın çatısına düştü. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken her iki binada da maddi hasar oluştu.