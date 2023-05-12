Ankara'da şiddetli yağış sele neden oldu! | Video
Ankara'da akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.
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