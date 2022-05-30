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OTOMATİK OYNAT
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Tartıştığı kocası tarafından pencereden atıldığı iddia edildi | Video 30.05.2022 | 06:06
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Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı | Video 30.05.2022 | 06:06
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Konya'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video 29.05.2022 | 14:42
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Damada yumruklu veda! Düşürdüğü yüzüğünü dakikalarca aradı | Video 29.05.2022 | 14:27
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Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti | Video 29.05.2022 | 14:27
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Şişli'de taciz iddiası! Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu | Video 29.05.2022 | 12:15
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Çukurda 2 gün mahsur kalmışlardı: itfaiye kurtardı | Video 29.05.2022 | 10:32
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SON DAKİKA! Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın | Video 29.05.2022 | 10:08
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Yeğenlerini barıştırmak isterken kavgada göğsüne tornavida saplandı | Video 29.05.2022 | 09:46
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Şırıngayla beslediği minik sincap yavrusu yanından ayrılmıyor | Video 29.05.2022 | 09:34
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Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer Melis Ketenci ile nişanlandı | Video 29.05.2022 | 09:45
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Ordu’daki ‘Müsilaj Operasyonu’nda 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 29.05.2022 | 09:34
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Sahte çek mafyasına jandarmadan operasyon | Video 29.05.2022 | 09:34
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Bayburt’ta Ejderha Kayaları efsanesi | Video 29.05.2022 | 08:41
Ankara'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.