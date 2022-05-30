Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı | Video

Ankara'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Başkent'te gün boyu etkili olan sıcak hava, gece yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Başkentlilere görsel şölen oluşturdu.