Ankara'da şişeli saldırgan dehşeti kamerada | Video

Alınan bilgiye göre, Elmadağ ilçesinde bir inşaatta çalıştıkları öğrenilen iki kişi arasında tartışma yaşandı. Bu sırada bir kişi eline geçirdiği şişeyi kırarak tartıştığı diğerine saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan şahıs Elmadağ Devlet hastanesine kaldırıldı. Polisin saldırganı gözaltına aldığı öğrenildi. (BC -