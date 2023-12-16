Ankara’da sokak köpeği dehşeti kamerada | Video
Ankara'nın Mamak ilçesinde kızına başıboş köpeklerin saldırdığını gören baba, kızını kurtarmak için koşarken kucağındaki küçük çocuğuyla yere düştü. Düşme sonucu baba ve 1 yaşındaki çocuğu feci şekilde yaranırken, köpeklerin kaçmasıyla küçük kız da saldırıdan kurtuldu. Olay anı ise kameraya yansıdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan, köpeklerin küçük kıza saldırdığı ve babanın kucağındaki çocuğuyla kızını kurtarmak için koşarken düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"KIZIMA SALDIRAN KÖPEKLERİ GÖRÜNCE DAYANAMADIM"
Başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan kızını kurtarmak isteyen baba Tekin, "Misafirlikten geliyorduk, akşamüzeri saat 9 gibi kızım önden koşunca çöplerin olduğu yerde köpek sürüsü kızıma saldırdı. Bende dayanamadım kucağımdaki ufak bebeğimde vardı 1 yaşında kızımı kurtarmak için koşarken düştüm. Tabi ben düşüncede köpeklerde kaçtı. Zor durumdayız çocuğumun yüzü parçalandı, benim kolum çıktı 20 gündür işe gidemiyorum. Çocuğumu okula gönderemiyorum köpeklerden dolayı acaba tek başına bir şey yapabilir mi, kendini savuna bilir mi diye. Bunlara bir çare bulunmasını istiyorum" dedi.
"BEN ÇOK KORKTUM"
Köpeklerin saldırısına uğrayan Elif, "Ben çok korkup, ileriye doğru gittim. Sabah 8.30'da okula gidiyorum, bazen bizim okulun oralarda var. O olay yaşandığı için cesaret edemiyorum çıkmaya o yüzden korkuyorum köpeklerden" diye konuştu.
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