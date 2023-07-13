Ankara’da sokak ortasında kavga! Tekme tokat birbirlerine girdiler | Video 13.07.2023 | 08:37 Ankara’nın Çankaya ilçesinde sokak ortasında tekme tokat birbirine saldıran şahısların görüntüsü çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay gece saatlerinde Çankaya ilçesi Esat Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından şahıslar sokak ortasında tekme tokat birbirine girdiler. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.