Ankara'da sokak ortasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 11.11.2024 | 08:45 Ankara Mamak'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile yumruklar konuştu. Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile 4 kişi birbirine girdi. Kaldırımda başlayan kavga yolda devam etti. İki grubun yola taşan kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kavga anları ise sokaktan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.