Ankara'da spor salonundaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı 08.11.2024 | 19:27 Ankara’da 3 yaşındaki oğlunun yanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden adamın öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İddialara göre, Fatih Satılmış, Çankaya'nın Dikmen semtinde spor salonu işleten Fatih Oral'dan haraç istedi. İsteğe karşı çıkan ve direnen Oral ile Satılmış arasında husumet yaşanmaya başladı. Oral'ı tehdit eden ve dükkanını kurşunlayan Satılmış, son olarak 12 Haziran günü yanındaki iki tabancayla spor salonuna geldi. Tanınmamak için başındaki motosiklet kaskıyla dükkana giren Satılmış, o esnada 3 yaşındaki oğluyla yan yana duran Oral'a ateş etti. Ağır yaralanan Oral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken saldırının ardından kaçan Satılmış ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.