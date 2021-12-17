Video Yaşam Ankara’da suç çetesine yönelik operasyon kamerada: 45 gözaltı | Video
Ankara’da suç çetesine yönelik operasyon kamerada: 45 gözaltı | Video

Ankara’da suç çetesine yönelik operasyon kamerada: 45 gözaltı | Video

17.12.2021 | 13:49

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Ankara’da silah ve uyuşturucu ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütü üyesi 51 kişiye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çok sayıda silah ve yapımında kullanılan parça, fişek ve yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütü mensubu 51 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, 52 farklı ikamette gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla aralarında örgütün yöneticilerinden M.G.'nin de bulunduğu 45 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda yapılan aramalar kapsamında ise; 15 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait değişik çapta çok sayıda fişek, 9 adet pompalı tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, silah yapımında kullanılan pek çok parça, 10 bin adet çeşitli markalarda sentetik ecza, 1 kilo 797 gram metamfetamin, 1 kilo 528 gram eroin, 165 gram esrar, 6 gram kokain, bin 660 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden yapıldığı değerlendirilen 22 bin 970 TL ele geçirildi.

ELDE ETTİKLERİ HAKSIZ KAZANÇLA LÜKS HAYAT SÜRDÜKLERİ ÖĞRENİLDİ
Suç çetesi üyelerinin uyuşturucu ve silah ticaretinden temin ettikleri paralarla lüks hayat sürdükleri ve yaşantılarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaşarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları öğrenildi. Zanlıların ayrıca, etkin oldukları bölgelere giren diğer çetelerle silahlı çatışmaya girdikleri, polis tedbirlerine karşı il dışından getirdikleri silahları ve uyuşturucuları depolamak için özel yöntemler geliştirdikleri belirtildi.

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