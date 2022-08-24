Video Yaşam Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı | Video
Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı | Video

Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı | Video

24.08.2022 | 08:46

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Ankara’nın Mamak ilçesinde taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Şüpheli şahıs, öfkeli kalabalığın içerisinden çıkarılarak polis merkezine götürüldü.

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Akşam saatlerinde, Mamak İlçesi Akdere Mahallesi'ndeki taciz iddiası mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Taciz iddiası üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığın linç etmeye çalıştığı şüpheli şahsı, polis merkezine götürdü. Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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