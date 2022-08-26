Video Yaşam Ankara’da taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahıs kamerada | Video
Ankara’da taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahıs kamerada | Video

Ankara’da taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahıs kamerada | Video

26.08.2022 | 08:36

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Ankara’nın Çankaya İlçesinde taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.

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Olay 17.00 sıralarında Çankaya İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Taciz iddiasıyla 2 kişi tarafından linç edilmeye çalışılan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı. Şahıs linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı.

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