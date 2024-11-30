Video Yaşam Ankara'da takla atan araç alevlere teslim oldu: 2 yaralı
Ankara'da takla atan araç alevlere teslim oldu: 2 yaralı

Ankara'da takla atan araç alevlere teslim oldu: 2 yaralı

30.11.2024 | 08:53

Ankara Çankırı Bulvarı'nda köprü üzerinde kontrolden çıkan araç, orta refüje çarpıp takla attı. Kazanın ardından alevlere teslim olan araçtaki iki kişi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Çankırı Bulvarı Büğdüz Köprüsü üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil orta refüje çarparak takla attı. Kazanın ardından araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Olay yerinden alınan bilgilere göre araçta bulunan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle köprüde trafik bir süreliğine durma noktasına gelirken, ekiplerin müdahalesiyle yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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