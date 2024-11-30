Ankara'da takla atan araç alevlere teslim oldu: 2 yaralı
Ankara Çankırı Bulvarı'nda köprü üzerinde kontrolden çıkan araç, orta refüje çarpıp takla attı. Kazanın ardından alevlere teslim olan araçtaki iki kişi ağır yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:11
Aksraya'da otobüsün otomobile çarpma anı kamerada: 1 ölü 30.11.2024 | 09:02
02:27
00:28
Ankara'da takla atan araç alevlere teslim oldu: 2 yaralı 30.11.2024 | 08:53
01:52
Güngören'de çöken 3 katlı bina böyle görüntülendi 29.11.2024 | 17:04
01:34
İstanbul Güngören'de tadilat sırasında binada çökme 29.11.2024 | 16:55
07:42
00:20
Kız isteme töreninde gelin adayı damada kahve seçmesi için menü sundu 29.11.2024 | 13:53
00:15
Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar | 29.11.2024 | 10:52
00:13
02:51
00:13
İstanbul'da kan vermek istemeyen adam doktora saldırdı! 29.11.2024 | 08:51
01:17
İzmir’de kız meselesi dehşeti: 3 ölü, 1 yaralı 29.11.2024 | 08:39
00:51
Kayseri'de kardan adamı ceset sanan kadın ortalığı birbirine kattı 29.11.2024 | 08:38
04:28
Erzincan'da buz tutan şelale böyle görüntülendi 29.11.2024 | 08:20
02:19
Suavi'nin Bodrum'daki arazisinde 40 ağaç kesildi | Video 28.11.2024 | 15:52
00:29
Antalya’da ‘change’ lüks araç operasyon 28.11.2024 | 15:39
01:47
00:12
01:45
Esenyurt’ta freni boşalan kamyonet 5 araca çarparak durabildi | Video 28.11.2024 | 14:00
09:47
Piyasada sahte dolar alarmı! Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video 28.11.2024 | 13:21